Tutti in fila al GfVip 5. Il cast di Alfonso Signorini fa il pienone

Alfonso Signorini resta al timone del GFVip 5 e smentisce di essere in corsa per il GF classico: "Si sono candidati vip insospettabili". Il direttore del settimanale "Chi" ha rilasciato un'intervista a "TV Sorrisi & Canzoni" facendo chiarezza sull'imminente futuro. A differenza di quanto riportato dal sito "davidemaggio.it" e da "tvblog.it", non condurrà la versione originale del Grande Fratello che resta appannaggio di Barbara D'Urso (lo ha dichiarato lei stessa in un'intervista al Corriere della Sera, nda), ma conferma che sta lavorando al cast del reality show di Canale 5 formato vip: "Sono sorpreso perché si sta profilando un cast di grandissimo interesse. Abbiamo visto circa 40 vip e tra poche settimane penseremo ai volti giovani, categoria importante ma difficile perché data l'età non possono essere ancora veri vip. Con set chiusi e concerti sospesi ci siamo ritrovati molti nomi ai provini. Inoltre, la scorsa edizione è piaciuta anche a tanti insospettabili che si sono affezionati al programma e che si fidano di me".

Per il momento, Signorini non si sbottona sui nomi anche se è noto che le sorelle Buccino si sono proposte, mentre l'attrice Michela Quattrociocche, il cui nome era stato ipotizzato da qualche rivista di gossip, ha dichiarato che non farà il reality.