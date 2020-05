Adriana Volpe vuole tornare al Grande Fratello vip e manda un messaggio a Signorini

Dopo il Grande Fratello vip, all’improvviso, arriva un nuovo programma (su Tv8 nel daytime) per Adriana Volpe. Che, con i bagagli già pronti per la Rete in digitale di Sky, strizza di nuovo l’occhio a Signorini prima della prossima edizione del reality di Canale5. In un’intervista a SuperGuidaTV, la Volpe lancia la propria candidatura dicendo: “Se Alfonso mi chiamasse non ci penserei un minuto. Ho lasciato il cuore nella casa del Grande Fratello, ho trovato una famiglia in Mediaset ed Alfonso si è dimostrato un vero amico in questi mesi”. Ovviamente vorrebbe fare l’opinionista, a quanto pare. Ma sembra che in queste ore il direttore di Chi - reduce da un successo clamoroso con il suo Gf vip - abbia le idee già chiare. Ovviamente massimo riserbo. Non trapela nulla.

Poi, subito dopo, fa sapere di essersi messa al lavoro al nuovo format di Tv8 che la vedrà impegnatissima nel daytime. Il programma, che s’intitola Ogni mattina, dovrà fare i conti con i giganti del daytime di Mediaset e Rai. Compreso Magalli, suo rivale, col quale ha lavorato a lungo ed è finita nel peggiore dei modi.



Sempre a Super Guida tv racconta: "Saremo in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì per aprire finestre sul mondo dell’informazione, dell’intrattenimento e parleremo di storie di vita. Avremo un bellissimo studio, il più grande di Sky e sono parte di una squadra che mi piace definire una vera e propria carrozzata di numeri uno. Lavoreremo in sinergia con Sky Tg24 e con Alessio Viola, un vero fuoriclasse, vi faremo compagnia per un anno".