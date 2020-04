Alfonso Signorini e Pupo, il messaggio inaspettato. E sul bis al Grande Fratello...

Alfonso Signorini rompe il silenzio. Parla di Pupo, il suo opinionista al Grande Fratello vip. Tra loro si vociferava che fossero attriti. Nulla di tanto importante, tutto risolto. In diretta Instagram con Caterina Balivo, il direttore di Chi racconta: “L’ho scoperto a metà programma (riferendosi a Pupo). “E’ stato fondamentale per me. Studia tutto con lucidità straordinaria”.

Polemiche spente. Si apre una nuova pagina per Signorini, che adesso si rilassa dopo mesi di intenso lavoro: la sua edizione del Gf vip non è stata una passeggiata. Il Coronavirus ha mandato all’aria tutti i programmi, costringendo la televisione ad un repentino cambio di rotta. “Non ho voluto leggere nulla. Non lo facevo nemmeno da opinionista - racconta Signorini alla Balivo- “avevo colleghi che volevano l’applauso facile e leggevano prima cosa diceva il pubblico. Il conduttore non deve essere di parte. Ma chi l’ha detto? Le opinioni fanno un conduttore a tutto tondo”. Adesso, però, il pubblico lo vuole di nuovo al timone del Grande Fratello, che potrebbe tornare nell’edizione vip nella prossima stagione. Non si sa ancora quando.