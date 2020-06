Elena Morali e la mega gaffe a Live. Cosa dice su Simona Izzo, succede di tutto

Francesco Fredella 08 giugno 2020 a

Simona Izzo contro Elena Morali. E viceversa. Scintille in diretta al “Live non è la d’Urso” dove va in onda uno scontro epocale. L’ex Pupa - per anni fidanzata con il comico scintilla e oggi con l’ex di Nina Moric - attacca la famosa sceneggiatrice. Non accetta che la Izzo le dica che nel suo curriculum (sentimentale) ci sarebbero troppe relazioni amorose e poche conquiste professionali. La Morali sbotta. Replica con la peggiore delle accuse mettendo in mezzo gli ex della Izzo e commettendo una tremenda gaffe.

Secondo la Morali, infatti, nella vita della Izzo ci sarebbero troppi ex e pochi successi lavorativi. Parole che hanno infiammato la Rete. Simona Izzo è figlia d’arte ed è una sceneggiatrice e attrice di grande successo con una carriera lunghissima. “Cara Morali, sai quanti pianti ti sarai fatta con i film doppiati dalla Izzo e nemmeno te ne rendi conto”, scrivono su Twitter. “Sai quanti cereali sottomarca deve mangiare Elena Morali per arrivare al livello di Simona Izzo”, rimarcano. Una vera bufera contro l’ex di Scintilla. La Morali attaccare pure Enrica Bonaccorti (anche lei vanta una carriera lunghissima teatro e tv). Barbara d’Urso, allora, chiede alla Morali rispetto. E memoria storica quando si parla di donne, grandi donne, che hanno scritto artisticamente la storia del nostro Paese.