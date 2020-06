Sono contenti se stiamo zitti. Giorgia Meloni smaschera il doppio gioco di Conte

04 giugno 2020 a

"L’opposizione che piace ai parlamentari del Pd è un’opposizione che sta zitta e possibilmente non esiste. Il centrodestra che loro vorrebbero è un centrodestra che sta in silenzio, che non dice se non è d’accordo, non fa le sue proposte e non cerca di ascoltare le persone. E non esiste. Loro vogliono un’Italia dove esista solo la sinistra...È impossibile, perché il centrodestra c’è, noi ci siamo con le nostre proposte e questo li mette in difficoltà perché non sanno come giustificare scelte insensate". Così la leader FdI Giorgia Meloni, ospite di "Dritto e Rovescio", su Retequattro.

Giorgia Meloni: "Conte legherà le mani all'Italia per trent'anni"

"È possibile che gli assembramenti siano colpa del Governo che non dà risposte", ha aggiunto la Meloni.