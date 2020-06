La Meloni si scaglia contro l'app Immuni: "Non la scarico, no a chi vuole controllarci come il Grande Fratello"

03 giugno 2020 a

La App Immuni? "Non l’ho scaricata e non intendo farlo. L’app è stata introdotta in violazione del codice degli appalti e delle leggi italiane e non sono assicurate le garanzie minime affinché non diventi l’ennesimo strumento in mano a chi vuole istituire un controllo modello Grande Fratello". È un no netto quello della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, alla App per tracciare il virus.

"Per un provvedimento di questo genere - sottolinea Meloni intervistata dall’AdnKronos - sarebbe stato doveroso un preventivo passaggio in Parlamento ma non c’è stato. Al momento non sono previste sanzioni penali o amministrative in caso di diffusione dei dati personali raccolti e c’è una complessiva opacità intollerabile per uno strumento così invasivo come Immuni". "Ultima considerazione: è veramente desolante che l’app per contenere il diffondersi dell’epidemia arrivi quando la Fase 2 è già iniziata da tempo e i momenti più drammatici sembrano superati", conclude la presidente di Fdi.