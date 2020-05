Crisi Belen-De Martino. Spuntano le foto con Andrea Iannone

Francesco Fredella 28 maggio 2020 a

Chi l’avrebbe mai detto: Belen e Iannone insieme? Sembra proprio così. Uno scoop - con tanto di foto paparazzate - del settimanale "Oggi". Belen, che ieri ha annunciato ufficialmente la crisi con Stefano De Martino, con un video choc. Cosa c’è dietro? Un vero mistero. Anzi un giallo. Belen chiede silenzio. Rispetto.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone a Milano. L'indiscrezione è una bomba

Intanto, sui social non si parla di altro. Secondo il settimanale "Oggi" il ballerino si sarebbe trasferito a casa dei suoi genitori (sempre a Milano), dopo un periodo trascorso a Napoli (dove ha registrato Made in sud). Nella crisi tra Belen e De Martino che ruolo ha Iannone? Tante indiscrezioni, poche certezze. Il pilota ha vissuto una storia d’amore con Belen due anni fa, ma Belen nel video su Instagram frena. Insomma, lascia intendere che non ha alcun ruolo nella vicenda Andrea Iannone. Ma quell’incontro, casuale, a Milano avrebbe dei contorni ancora poco chiari.