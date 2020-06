Mattino 5 e Pomeriggio 5, Mediaset sostituisce Barbara D'Urso e Federica Panicucci

01 giugno 2020 a

Grandi manovre in televisione. La stagione del piccolo schermo volge al termine e Mediaset ha deciso di sostituire due grandi signore da due trasmissioni di successo come Mattino 5 e Pomeriggio 5.

Nei prossimi giorni, infetti, Mattino 5 proseguirà con il solo Francesco Vecchi alla conduzione. Venerdì scorso, invece, è andata in onda l'ultima puntata della stagione di Pomeriggio 5, con Barbara D'Urso visibilmente emozionata nel salutare il suo pubblico. Ma la D'Urso continuerà a essere protagonista di Live non è la D'Urso che andrà in onda fino a domenica 21 giugno.