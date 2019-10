Scintille in tv tra Panicucci e D'Eusanio. Guarda come litigano

Scintille a “Mattino Cinque” tra Alda D’Eusanio e Federica Panicucci: “Parla per te!”.

Alda D'Eusanio non sembra molto d'accordo sulla chirurgia estetica in età così giovane...#Mattino5 pic.twitter.com/27JRy8QFQQ — Mattino5 (@mattino5) October 30, 2019

L’opinionista è stata invitata per commentare il boom della chirurgia estetica tra i 20enni: giovanissimi che modificano viso e corpo per sentirsi più sicuri, specie nelle foto su Instagram. La D’Eusanio è contraria da sempre agli interventi estetici in tenera età e i battibecchi con il chirurgo Giacomo Urtis non mancano mai: “Critichi i ragazzi, ma anche te fai uso di chirurgia, non puoi essere così a 70 anni, chi ti crede!”, la giornalista ha specificato di ricorrere a misure light: “Non mi gonfio, non faccio le labbra a papera, vi sfido a trovare un chirurgo che mi abbia operato. Se posso fare le punturine per togliere l’aria stanca perché no, ma le bocche di queste ragazze non sono umane. Federica, io intervengo sul mio viso come fai tu” e la conduttrice, neo 52enne: “Ognuno parli per sé!”. Agguerrito Angelo Sanzio che a 30 anni ha già subito 16 operazioni: “Uno deve essere bello e sedurre a 20 anni, non a 70 anni come te” e la D’Eusanio: “Vedremo come sarete ridotti voi a 70 anni”. Piccato anche il commento della Panicucci: “A 70 anni una donna può essere bellissima e avere molto da dire, questa è una sciocchezza”.