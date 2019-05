Cirio (centrodestra) avanti in Piemonte. Al voto 3.800 Comuni

Dopo lo spoglio delle Europee si contano i voti delle amministrative. Al via in Piemonte lo spoglio dei voti per il rinnovo del presidente e del Consiglio regionale. Il candidato del centrodestra Alberto Cirio, in vantaggio secondo gli exit poll sul governatore uscente del centrosinistra Sergio Chiamparino, segue le operazioni dal suo ufficio nel centro storico di Alba. A Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, è stato allestito il centro operativo media.

3.800 COMUNI AL VOTO - Al via lo spoglio nei quasi 3.800 comuni dove oltre 16,4 mln elettori sono stati chiamati al voto. Un test importante che riguarda molte grandi città con cinque capoluoghi di Regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. A questi centri si aggiungono una ventina di capoluoghi di provincia: Ascoli Piceno, Avellino, Bergamo, Biella, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Pesaro, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia.