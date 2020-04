Digitalizzazione immobiliare: le locazioni 4.0

In questo momento è inevitabile chiedersi che impatti avrà la situazione Covid-19 in ogni settore e come poter cogliere l'onda del cambiamento per non rimanerne schiacciati.

Per questo è necessario studiare la situazione, fare previsioni ponderate e reagire di conseguenza. In questa intervista parleremo del settore immobiliare, anch'esso colpito duramente dall'emergenza sanitaria. Ascoltando diverse figure del settore è emersa una preoccupazione generale sugli effetti ansiogeni post Covid-19 che rimarranno nella popolazione e che porterebbero a vivere negativamente la relazione one to one con la figura dell'agente.

Andrea Napoli esperto del settore e founder della start up Locare ci illustrerà quale sarà la situazione immobiliare e quali servizi potrebbero essere fondamentali per la ripresa del settore.