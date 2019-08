Torna il Sustainable Cosmetics Summit, a Parigi il 4-6 novembre

Roma, 21 ago. (AdnKronos) - Dalle formulazioni verdi alla riduzione degli imballaggi, dalla progettazione dei prodotti allo stile di vita sostenibile. Sono i temi al centro del prossimo Sustainable Cosmetics Summit (www.sustainablecosmeticssummit.com/Europe/), a Parigi il 4-6 novembre, appuntamento sulla cosmesi green.

Si discuteranno gli approcci concreti per cambiare le formulazioni, i packaging e il consumo di cosmetici e prodotti per la cura della persona per arrivare a un'economia circolare. Verranno presentati anche casi di studio sugli operatori del settore che spingono l'industria a superare i modelli lineari di consumo.

Tra i temi sul tavolo quello della revisione del pensiero progettuale. Adottando, ad esempio, l'approccio progettuale Cradle-to-Cradle (C2C), le aziende possono iniziare a creare impatti positivi (anziché ridurre gli impatti negativi). Sul fronte delle innovazioni nei rifiuti da imballaggio, verranno forniti dettagli sulle nuove iniziative per la riduzione dell'inquinamento da plastica.

Altri temi di discussione saranno i materiali da imballaggio sostenibili, le formulazioni green dei prodotti, l'utilizzo di ingredienti da sottoprodotti alimentari o flussi secondari.

Infine si discuterà del consumo responsabile e dell'importanza di uno stile di vita green che riduca gli impatti dei prodotti cosmetici e per la cura della persona.

I '2019 Sustainable Beauty Awards' avranno luogo insieme al Sustainable Cosmetics Summit: la sera del 4 novembre si svolgerà la cerimonia di premiazione delle realtà che stanno allargando i confini della sostenibilità nel settore della bellezza.