Terapie infusionali con vitamine: ad Artemisia Lab la salute parte dalla valutazione clinica

Al Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria, in via Piave 76 a Roma, il percorso dedicato alla somministrazione endovenosa di vitamine mette al centro indicazione medica, appropriatezza e attenzione alla persona.

Comprendere i bisogni del paziente, individuare eventuali carenze e scegliere il trattamento più appropriato. È da questi presupposti che deve partire la terapia infusionale con vitamine, un intervento medico che richiede una valutazione individuale. Il percorso trova spazio presso il Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria, struttura della rete Artemisia Lab situata in via Piave 76, a Roma, nella zona di piazza Fiume. Il centro riunisce attività di laboratorio e prestazioni specialistiche ambulatoriali: una realtà nella quale diagnostica e valutazione clinica possono concorrere all’inquadramento delle esigenze del paziente.

La terapia infusionale consiste nella somministrazione di sostanze direttamente nel circolo sanguigno attraverso un accesso venoso. Nel caso delle vitamine, questa modalità evita il passaggio attraverso l’apparato digerente e può trovare impiego in specifiche condizioni cliniche, comprese alcune carenze importanti associate a problemi di assorbimento. La scelta della via endovenosa dipende però dalla sostanza, dalla gravità della carenza e dalle condizioni della persona: non rappresenta automaticamente una soluzione migliore rispetto all’integrazione orale.

Il primo passaggio è quindi la visita medica. La storia clinica, i sintomi, l’alimentazione, i farmaci assunti e gli eventuali esami mirati permettono di stabilire se sia necessario intervenire. Da questa valutazione discendono la scelta del preparato, la dose e le modalità di somministrazione. Anche la verifica delle controindicazioni e il monitoraggio durante il trattamento fanno parte della qualità dell’assistenza: le infusioni possono comportare reazioni avverse, complicanze dell’accesso venoso e rischi legati alla composizione della soluzione.

Un approccio scientifico richiede inoltre chiarezza sui risultati attesi. Le vitamine hanno funzioni essenziali per l’organismo, ma questo non significa che somministrarle per via endovenosa produca benefici aggiuntivi in chi non presenta carenze o indicazioni specifiche. Le evidenze disponibili non consentono di proporre indistintamente questi trattamenti come strumenti per aumentare l’energia, potenziare le difese immunitarie o contrastare l’invecchiamento.

È su appropriatezza, informazione e attenzione alla persona che si misura l’eccellenza di un percorso sanitario. Valorizzare il Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria significa mettere in primo piano il rapporto tra diagnostica e cura: partire da un bisogno documentato, definire un obiettivo realistico e accompagnare il paziente con scelte mediche motivate e verificabili.