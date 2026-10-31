Versi e cura: AIL Teramo lancia la rubrica social dedicata alla poesia

Unire la sensibilità della scrittura di poesie alla missione di vicinanza e sostegno quotidiano. Con questo obiettivo prende ufficialmente il via la rubrica AIL Teramo Poesia, il nuovo appuntamento social realizzato dalla sezione di Teramo “Graziano Petrini” dell’Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Ogni sabato, le pagine Facebook e Instagram dell’associazione teramana si trasformeranno in uno spazio culturale e di riflessione, offrendo ai follower un momento di ascolto e condivisione emotiva.

Ad inaugurare la nuova rubrica social è stata la poetessa Cinzia Demi (nella foto), ha donato al pubblico la lettura di un proprio componimento. Il format si fonda sulla condivisione di contributi video realizzati ad hoc, in cui i diversi autori selezionati si alternano per interpretare direttamente la propria voce. Il calendario delle prossime settimane vedrà protagonisti Massimo Cecchini, Loredana Magazzeni, Dorinda Di Prossimo, Laura D’Angelo e Antonio Alleva: a loro si uniranno via via molte altre voci del panorama letterario.

Il progetto porta la firma del giornalista e critico letterario Simone Gambacorta, da tempo responsabile della comunicazione dell’AIL Teramo e curatore della rubrica. «Abbiamo già una ricca programmazione di video in archivio - racconta Gambacorta -, perché la risposta è stata di immediata adesione, e per questo desideriamo ringraziare gli autori che hanno accolto il nostro invito con grande entusiasmo e generosità. Si tratta di firme caratterizzate da percorsi artistici solidi e rilevanti. La nostra visione è che la poesia possa agire come una vera e propria presenza amica, capace di accompagnarci ogni giorno nella ricerca di significati profondi legati alla nostra esistenza, tra difficoltà, gioie, speranze e domande».