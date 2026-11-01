Kioene e la spesa plant-based: cinque domande davanti al banco frigo

Fino a pochi anni fa la scelta era semplice: o si mangiava vegetale per convinzione, o non lo si faceva affatto. Oggi non è più così. Sempre più italiani mettono nel carrello hamburger di legumi, burger di verdure o alternative proteiche senza definirsi vegetariani o vegani, ma semplicemente perché hanno voglia di variare. Dentro questo cambiamento c’è Kioene, marchio nato nel 1988 e specializzato da oltre trent’anni in alimenti a base di proteine vegetali, che i fratelli Albino e Stefano Tonazzo, e la loro famiglia, hanno portato a essere un riferimento della gastronomia vegetale italiana.

Per capire come questo mondo si inserisce nella vita di tutti i giorni, abbiamo provato a partire dalle domande che ci si pone davvero quando si fa la spesa.

1. Devo diventare vegano per mangiare vegetale?

No, ed è forse il punto più importante. Chi sceglie una alimentazione plant-based può farlo per motivi molto diversi: l’ambiente, i gusti personali, la curiosità in cucina o il desiderio di avere più alimenti vegetali nel piatto. Il vegetale, in questo senso, è una possibilità in più e non una rinuncia. È proprio a questo pubblico trasversale che Kioene si rivolge, con prodotti freschi e surgelati pensati per entrare facilmente nei pasti di ogni giorno.

2. Quanto spesso va mangiato?

Non esiste un alimento da mangiare sempre. Una dieta equilibrata si costruisce sull’alternanza e sulla varietà delle fonti, comprese quelle proteiche. Inserire ogni tanto un prodotto a base di legumi o verdure al posto di altre proposte è un modo semplice per ruotare gli ingredienti, senza stravolgere le abitudini.

3. E se ho esigenze particolari?

In alcune fasi della vita o in presenza di certe condizioni serve qualche attenzione in più, e il consiglio vale per qualunque tipo di alimentazione.

Gravidanza. I fabbisogni di alcuni nutrienti aumentano. Una dieta vegetariana o vegana può essere compatibile, purché sia ben pianificata e seguita da un professionista sanitario. Proteine, ferro, vitamina B12, calcio, iodio e vitamina D sono i nutrienti da tenere d’occhio.

I fabbisogni di alcuni nutrienti aumentano. Una dieta vegetariana o vegana può essere compatibile, purché sia ben pianificata e seguita da un professionista sanitario. Proteine, ferro, vitamina B12, calcio, iodio e vitamina D sono i nutrienti da tenere d’occhio. Diabete e glicemia. Contano il profilo nutrizionale complessivo, la quantità di carboidrati, fibre, zuccheri, grassi e sale, e soprattutto le porzioni. Le indicazioni del medico o del nutrizionista restano il riferimento.

Contano il profilo nutrizionale complessivo, la quantità di carboidrati, fibre, zuccheri, grassi e sale, e soprattutto le porzioni. Le indicazioni del medico o del nutrizionista restano il riferimento. Menopausa. È un momento in cui conviene curare la qualità generale dell’alimentazione, l’apporto proteico, la salute delle ossa e il controllo del peso. Legumi e altri alimenti vegetali possono far parte di una tavola varia e completa.

In tutti questi casi i prodotti plant-based non sono una soluzione miracolosa: sono uno dei tasselli di un’alimentazione equilibrata, da valutare insieme a chi conosce la propria situazione.

4. Aiuta a gestire il peso?

È il tema su cui circolano più equivoci. Non esistono alimenti che da soli facciano dimagrire o ingrassare: contano la varietà, le porzioni e uno stile di vita attivo. I prodotti vegetali possono trovare posto anche in un percorso di questo tipo, perché permettono di variare le fonti proteiche e di portare a tavola soluzioni pratiche e gustose.

5. Come scelgo tra tanti prodotti?

La risposta sta sull’etichetta. Leggere i valori nutrizionali e la lista degli ingredienti permette di capire che cosa si sta davvero portando a casa. Proteine, fibre, grassi, carboidrati, sale e calorie sono i dati utili per confrontare prodotti diversi e decidere in modo consapevole.

Una storia che segue il cambiamento

La crescita di Kioene racconta qualcosa che va oltre un singolo marchio: l’evoluzione di un settore che ha smesso di parlare solo a vegetariani e vegani. La strategia dei fratelli Tonazzo ha puntato a rendere le proteine vegetali accessibili, pratiche e compatibili con abitudini diverse, ampliando negli anni la gamma, dai legumi alle verdure, dal fresco al surgelato, per rispondere a chi chiede insieme gusto, praticità e attenzione a ciò che mangia.

Il punto di partenza, alla fine, resta sempre lo stesso: la varietà. Una buona alimentazione nasce dall’insieme delle scelte quotidiane, e poter aggiungere qualcosa di buono e pratico a quelle scelte è ciò che avvicina il mondo plant-based alle abitudini degli italiani.