Raccolta carta e cartone, consigli per eco-vacanze

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - Dieci eco-consigli per una raccolta differenziata virtuosa anche in estate sotto la pressione dei flussi turistici. Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi a base cellulosica, invita ad essere responsabili nei confronti dell’ambiente anche in vacanza. Da considerare, infatti, che se ogni italiano differenziasse dal resto dei rifiuti anche solo 3 riviste, 3 quotidiani, 2 scatole di gelati, 4 cartoni di succo di frutta e 2 fascette dello yogurt si raccoglierebbero ben 140mila tonnellate di carta e cartone, l’equivalente di un’intera discarica. Rifiuti 'preziosi' che possono tornare a nuova vita grazie al riciclo.

Per un’eco-vacanza all’insegna della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, occorre dunque tenere a mente poche semplici regole:

1.Fare caso a tutte le situazioni in cui, anche d’estate, veniamo a contatto con carta e cartone;

2. Selezionare correttamente carta e cartone togliendo nastri adesivi, punti metallici e altri materiali non cellulosici (ad esempio il sacchetto in cellophane che avvolge le riviste);

3.Appiattire le scatole e comprimere gli scatoloni per ridurre gli imballi grandi in piccoli pezzi;

4.Non abbandonare fuori dai contenitori carta e cartone;

5.Non buttare la carta insieme al sacchetto di plastica usato per trasportarla fino al contenitore;

6.Non mettere nella raccolta differenziata gli imballaggi con residui di cibo o terra perché generano cattivi odori, problemi igienico-sanitari e contaminano la carta riciclabile;

7.Non conferire nella differenziata i fazzoletti di carta usati: sono quasi tutti anti-spappolo e quindi difficili da riciclare;

8.Non buttare gli scontrini con la carta: i più comuni sono fatti con carte termiche i cui componenti reagiscono al calore generando problemi nelle fasi del riciclo;

9. Ricordare che la carta oleata (carta per affettati, formaggi e focacce) non è riciclabile;

10.Non gettare nella raccolta differenziata la carta sporca di sostanze come vernici, solventi, ecc... perché contamina la carta riciclata.