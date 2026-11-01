Festa e magia a Ponte Milvio: un Halloween di sorrisi, dolcetti e il flash mob sulle note di Thriller fa ballare tutta la piazza

Un’esplosione di energia, colore e pura meraviglia. C’era un’atmosfera magica a scaldare il cuore di Ponte Milvio, trasformato dalla rete d’impresa Ponte Milvio per una sera in un palcoscenico a cielo aperto dove la gioia di stare insieme ha riunito la comunitàdel XV Municipio e non solo. Ieri pomeriggio lo storico piazzale si è tinto di un arancione accesissimo, accogliendo centinaia di famiglie, bambini in maschera e curiosi da fuori per una festa che resterà a lungo nel ricordo del quartiere.
L’evento, nato con il semplice ma nobile desiderio della Rete d’impresa Ponte Milvio di regalare un momento di spensieratezza ai più piccoli, ha visto la distribuzione gratuita di dolciumi, caramelle e piccoli doni fino ad arrivare alla pizza con la nutella. Un viavai ininterrotto di streghetti, piccolissimi vampiri, supereroi e zucche sorridenti che hanno riempito l’aria di risate contagiose e occhi spalancati per la sorpresa.
Ma il vero momento da brivido – di quelli che fanno battere il cuore all’impazzata – è arrivato all’improvviso, trasformando la pancia di Ponte Milvio in un’arena d’emozione pura. Senza alcun preavviso, sulle note inconfondibili dell’immortale Thriller di Michael Jackson, è scattato un travolgente flash mob a cura degli allievi e degli insegnanti della scuola Juvenia.
In pochi secondi, la musica travolgente ha spezzato il brusio della piazza: i ballerini, perfettamente sincronizzati e con un entusiasmo travolgente, hanno messo in scena la celebre coreografia, coinvolgendo passanti di ogni età in un abbraccio collettivo di ritmo e passione. Un’esibizione carica di talento e dedizione che ha strappato applausi scroscianti, brividi veri e tantissimi sorrisi.
Un pomeriggio da incorniciare, dove la comunità di Roma Nord si è ritrovata unita dalla voglia di sognare e di regalare un pezzetto di felicità sincera a chi rappresenta il nostro futuro: i bambini. E ieri, a Ponte Milvio, la magia ha vinto su tutto.
Finita la grande festa dei piccoli ma anche di tanti adulti sono partite le feste e le cene dei più grandi che hanno riempito la piazza fino a tarda notte.
A margine del grande successo dell’iniziativa, è intervenuto il presidente della Rete di Impresa Pontemilvio, Peter Sorgini, esprimendo profonda commozione ed entusiasmo per l’eccellente riuscita dell’evento:
«Voglio ringraziare di cuore tutta la comunità del XV Municipio e i tantissimi curiosi che sono venuti a trovarci nella bellissima piazza di Ponte Milvio. Vedere una piazza così viva e piena di bambini è sempre qualcosa di meraviglioso per noi.
Un sentito ringraziamento va a tutte le istituzioni che ci sono veute a trovare. Infine, voglio stringere in un grande abbraccio tutti i miei colleghi della Rete di Impresa: hanno messo passione e cuore in questo evento per regalare una giornata speciale al quartiere. E vi assicuro che questo è solo l’inizio: non sarà certamente l’ultimo!»