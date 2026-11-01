Festa e magia a Ponte Milvio: un Halloween di sorrisi, dolcetti e il flash mob sulle note di Thriller fa ballare tutta la piazza

atmosfera magica

Un’esplosione di energia, colore e pura meraviglia. C’era un’atmosfera magica a scaldare il cuore di Ponte Milvio, trasformato dalla rete d’impresa Ponte Milvio per una sera in un palcoscenico a cielo aperto dove la gioia di stare insieme ha riunito la comunitàdel XV Municipio e non solo. Ieri pomeriggio lo storico piazzale si è tinto di un arancione accesissimo, accogliendo centinaia di famiglie, bambini in maschera e curiosi da fuori per una festa che resterà a lungo nel ricordo del quartiere.

​L’evento, nato con il semplice ma nobile desiderio della Rete d’impresa Ponte Milvio di regalare un momento di spensieratezza ai più piccoli, ha visto la distribuzione gratuita di dolciumi, caramelle e piccoli doni fino ad arrivare alla pizza con la nutella. Un viavai ininterrotto di streghetti, piccolissimi vampiri, supereroi e zucche sorridenti che hanno riempito l’aria di risate contagiose e occhi spalancati per la sorpresa.

​Ma il vero momento da brivido – di quelli che fanno battere il cuore all’impazzata – è arrivato all’improvviso, trasformando la pancia di Ponte Milvio in un’arena d’emozione pura. Senza alcun preavviso, sulle note inconfondibili dell’immortale Thriller di Michael Jackson, è scattato un travolgente flash mob a cura degli allievi e degli insegnanti della scuola Juvenia.

​In pochi secondi, la musica travolgente ha spezzato il brusio della piazza: i ballerini, perfettamente sincronizzati e con un entusiasmo travolgente, hanno messo in scena la celebre coreografia, coinvolgendo passanti di ogni età in un abbraccio collettivo di ritmo e passione. Un’esibizione carica di talento e dedizione che ha strappato applausi scroscianti, brividi veri e tantissimi sorrisi.

​Un pomeriggio da incorniciare, dove la comunità di Roma Nord si è ritrovata unita dalla voglia di sognare e di regalare un pezzetto di felicità sincera a chi rappresenta il nostro futuro: i bambini. E ieri, a Ponte Milvio, la magia ha vinto su tutto.

Finita la grande festa dei piccoli ma anche di tanti adulti sono partite le feste e le cene dei più grandi che hanno riempito la piazza fino a tarda notte.

A margine del grande successo dell’iniziativa, è intervenuto il presidente della Rete di Impresa Pontemilvio, Peter Sorgini, esprimendo profonda commozione ed entusiasmo per l’eccellente riuscita dell’evento:

«Voglio ringraziare di cuore tutta la comunità del XV Municipio e i tantissimi curiosi che sono venuti a trovarci nella bellissima piazza di Ponte Milvio. Vedere una piazza così viva e piena di bambini è sempre qualcosa di meraviglioso per noi.

​Un sentito ringraziamento va a tutte le istituzioni che ci sono veute a trovare. Infine, voglio stringere in un grande abbraccio tutti i miei colleghi della Rete di Impresa: hanno messo passione e cuore in questo evento per regalare una giornata speciale al quartiere. E vi assicuro che questo è solo l’inizio: non sarà certamente l’ultimo!»