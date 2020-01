Fiorello e la dieta intermittente: così è dimagrito lo showman

Evitare la cena per dare modo al corpo di ripulirsi. Ma non tutti possono sottoporsi al "digiuno intermittente" come ha fatto Rosario Fiorello che è dimagrito proprio con il cosiddetto "dinner cancelling" come riporta Il Corriere della Sera. Sedici ore a stomaco vuoto mentre nel corso delle altre otto si mangia senza però esagerare. Le diete "8-16" o "9-17", utili per perdere peso ma sempre sotto controllo medico, tornano alla ribalta - si legge nell'articolo - grazie allo showman Fiorello che adesso, a 59 anni, sfoggia un fisico invidiabile. Il digiuno intermittente funziona eccome ed è stato promosso da studi scientifici. La dieta "dinner-cancelling", inventata dal nutrizionista tedesco Dieter Grabbe, non significa digiunare ma far passare del tempo tra un pasto e l’altro e, soprattutto, almeno due ore prima di andare a dormire.