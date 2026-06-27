Famiglia sterminata a colpi di mannaia, chi è il bengalese ricercato. La strage in due fasi e il movente

Luigi Frasca 27 giugno 2026 a

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Orrore a Casalotti, periferia ovest di Roma: una famiglia di origine bengalese è stata sterminata venerdì sera a colpi di mannaia in un appartamento. Le vittime sono un uomo di 39 anni, la moglie 38enne e la loro figlia di otto anni. Ferito l'altro figlio 20enne, unico sopravvissuto e ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il presunto autore sarebbe un uomo, anche lui originario del Bangladesh, ora ricercato dalla polizia, che in passato avrebbe molestato la donna. Avrebbe 45 anni. L'ipotesi al vaglio è che abbia agito in più fasi, uccidendo inizialmente madre e figlia e aggredendo successivamente il marito e il figlio al loro rientro in casa.

Famiglia bengalese sterminata a Roma, c'è un'ipotesi di movente: le indagini e la caccia al killer

Il 20enne è stato poi soccorso all'ingresso dello stabile, insanguinato. A dare l'allarme alcuni vicini attirati dalle urla che provenivano dall'abitazione al primo piano del palazzo.

L'allarme è stato dato dai vicini, che hanno riferito di aver sentito urla provenire dall'abitazione e di aver visto una persona fuggire. La Squadra Mobile e la Polizia Scientifica hanno sequestrato la mannaia trovata nell'appartamento.

Il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, dopo il sopralluogo effettuato nella casa di via Montiglio dal pm di turno, ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Sono in corso accertamenti della polizia, con l'analisi delle telecamere di sorveglianza e dei telefoni cellulari delle vittime per ricostruire gli ultimi contatti. Le ricerche del sospettato proseguono anche con l'impiego di droni nelle aree limitrofe. Tra le ipotesi al vaglio anche quella secondo cui potrebbe essere stato il figlio maggiore, unico superstite, il vero obiettivo del killer.