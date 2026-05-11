Roma, incidente a viale Marconi: morti due ragazzi di 22 anni

Massimiliano Gobbi 11 maggio 2026 a

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Ancora una tragedia sulle strade di Roma. Due ragazzi di 22 anni hanno perso la vita in un violento incidente avvenuto in viale Guglielmo Marconi, all’altezza dell’incrocio con via del Valco di San Paolo, nel quadrante sud della Capitale. Le due moto su cui viaggiavano - una Triumph e una Royal Enfield - si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo ai giovani centauri che sono deceduti sul posto nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, i carabinieri della stazione San Paolo e della compagnia Eur, insieme ai sanitari, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza per consentire i rilievi. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati dagli agenti dell’VIII Gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale, incaricati di svolgere gli accertamenti necessari a chiarire l’esatta dinamica dello scontro. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la sequenza degli eventi e verificare eventuali responsabilità, anche attraverso l’analisi delle testimonianze e delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona. Il tratto di viale Marconi è stato temporaneamente interessato da rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.

La notizia ha rapidamente suscitato cordoglio e sgomento nel quartiere e tra chi conosceva le vittime, due giovani la cui vita si è spezzata in pochi istanti. Le indagini proseguono per definire con precisione le cause del tragico scontro e per comprendere se possano aver contribuito fattori come la velocità, le condizioni della strada o eventuali manovre improvvise. Un bilancio quello della Capitale che continua a rappresentare una criticità costante. Per i primi 4 mesi del 2026, la polizia locale di Roma Capitale ha rilevato 12mila incidenti, dei quali quasi 8mila senza feriti, con 49 vittime della strada, in area urbana.