Incidente Roma, schianto in via Tuscolana: due morti e due bimbi estratti da lamiere

04 aprile 2026 a

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Ancora sangue sulle strade della Capitale. Due persone sono morte in un incidente avvenuto alle 23 di ieri in via Tuscolana 2122, all'incrocio con via Antonino Anile, tra la Romanina e Vermicino, mentre due bambini sono stati estratti dalle lamiere. Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Frascati e gli agenti della Polizia Locale insieme ai sanitari del 118. A perdere la vita il conducente di una macchina e un passeggero di un'altra.

Tre i feriti, le due donne che viaggiavano con una delle vittime e il conducente della seconda auto, tutti trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118.