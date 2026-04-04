Incidente Roma, schianto in via Tuscolana: due morti e due bimbi estratti da lamiere
Ancora sangue sulle strade della Capitale. Due persone sono morte in un incidente avvenuto alle 23 di ieri in via Tuscolana 2122, all'incrocio con via Antonino Anile, tra la Romanina e Vermicino, mentre due bambini sono stati estratti dalle lamiere. Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Frascati e gli agenti della Polizia Locale insieme ai sanitari del 118. A perdere la vita il conducente di una macchina e un passeggero di un'altra.
Tre i feriti, le due donne che viaggiavano con una delle vittime e il conducente della seconda auto, tutti trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118.