Viaggio da Capocotta ai Cancelli, cosa offre il litorale tra vecchi e nuovi chioschi

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Massimiliano Gobbi 19 aprile 2026 a

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A pochi giorni dall’avvio ufficiale della stagione balneare, il litorale di Ostia tra Capocotta e i cancelli di Castelporziano si prepara ad accogliere migliaia di visitatori tra novità, conferme e qualche nodo ancora da sciogliere. Dopo anni segnati da bandi pubblici, nuove concessioni demaniali e contenziosi amministrativi, il panorama delle spiagge e dei suoi chioschi appare profondamente rinnovato. Ne emerge una mappa aggiornata dei principali punti di interesse, utile per orientare romani e turisti che in questi primi weekend di sole si stanno riversando sul lido alla scoperta di uno dei tratti più suggestivi del tirreno. Il nostro viaggio è partito dal confine con Torvaianica (Pomezia), dove si trova l’unico vero stabilimento di quel tratto di litorale, il Marine Village, e abbiamo proceduto a ritroso fino al confine con la tenuta presidenziale di Castel Porziano.



CAPOCOTTA

La natura protagonista nonostante il riassetto delle concessioni. Qui si concentra un’offerta balneare sempre più diversificata, capace di coniugare servizi e tutela ambientale.

MARINE VILLAGE

Tra le novità più attese, a ridosso dell’elegante Villaggio Tognazzi, la riapertura del ristorante "Ugo" del Marine Village, mentre per l’avvio della stagione balneare e della spiaggia attrezzata bisognerà aspettare, come per tutti i chioschi, il primo maggio. Intanto ci si può godere il prato attrezzato e gli aperitivi.

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MECS VILLAGE

Poco più avanti si incontra il Mecs, rinato dopo l’incendio del 2024. Assegnato dal Comune lo scorso anno tramite bando pubblico, il chiosco offre oggi un servizio completo: dalla ristorazione all’intrattenimento, con apertura dalla mattina fino alla sera e una spiaggia libera attrezzata.

PORTO DI ENEA

Affidato con gara pubblica nel 2024, quest’anno rappresenta una soluzione per chi cerca un ambiente informale senza rinunciare ai comfort: lettini, ombrelloni e un’offerta ristorativa essenziale.

OASI NATURISTA

Questa struttura merita un capitolo a parte, visto che è stata la prima spiaggia libera attrezzata in Italia dedicata al naturismo. Tuttavia l’area è ancora interessata da lavori: i concessionari sono in attesa delle autorizzazioni necessarie per installare un chiosco temporaneo, elemento fondamentale per completare i servizi.

ZETA BEACH BY ZAGAIA

Ha raccolto l’eredità dello storico chiosco "Dar Zagaia". La nuova gestione ha riportato vitalità in un tratto, quello dell’ex "Settimo Cielo" segnato dalle mareggiate degli anni scorsi, offrendo una spiaggia attrezzata e un punto ristoro di prima qualità vista mare.

MEDITERRANEA

Spiaggia attrezzata, banchetti informativi, bar e bistrot dove è possibile, al momento, pranzare il sabato e la domenica.

RISERVA BEACH EXPERIENCE

Con una vista mozzafiato sul mare punta su un’offerta più rilassata con aree lounge, spiaggia attrezzata e servizio di ristorazione per il pranzo.

CASTELPORZIANO

Affonda le sue radici negli anni Sessanta, quando i cittadini iniziarono ad aprire varchi tra le recinzioni della tenuta presidenziale per raggiungere il mare. Oggi quell’eredità vive negli otto cancelli che scandiscono l’accesso alla spiaggia: dal primo maggio ne riapriranno sei dalla mattina alla sera, mentre resteranno chiusi due, il 4 e l’8.

CANCELLO 8

Resterà chiuso anche quest’anno. L’area è sotto sequestro da anni e interessata da una complessa vicenda di occupazione abusiva e concessione scaduta.

CANCELLO 7 - SEVEN GATE

Al settimo si trova il chiosco "Seven Gate" che propone piatti di mare e fritti di pescato fresco, affiancati da una spiaggia attrezzata con tutti i comfort.

CANCELLO 6 - SUNNY RESTAURANT

Tra i più frequentati, il sesto cancello offre servizi completi e il chiosco "Sunny Restaurant". Aperto a pranzo, è un punto di ritrovo per aperitivi vista mare.

CANCELLO 5

Un altro tratto interamente libero, privo di strutture. Spazio aperto e natura incontaminata sono i punti di forza di questa area.

CANCELLO 4

Resterà chiuso per l’intera stagione. Il contenzioso amministrativo in corso, con ricorso al Consiglio di Stato da parte del precedente concessionario, blocca ogni attività in attesa della sentenza.

CANCELLO 3

Si tratta di un’area di servizio con un parcheggio e spiaggia libera. Una soluzione essenziale, ideale per chi preferisce vivere il mare senza servizi organizzati.

CANCELLO 2 - FREE BEACH

Al secondo cancello troviamo il chiosco Free Beach che offre ombrelloni, lettini e un punto ristoro attivo aperto anche la sera .

CANCELLO 1 - PARADISE BEACH

il primo cancello ospita il Paradise Beach, gestito da oltre trent’anni dalla famiglia Contu. Qui il modello è quello di una spiaggia attrezzata con ristorante e bar aperto anche la sera.

