Cancelli, al via la riqualificazione dei parcheggi per cacciare gli abusivi

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Martina Zanchi 19 aprile 2026 a

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Alle spalle delle spiagge libere di Castelporziano per oltre un chilometro e mezzo si snodano tra il verde delle dune stradine tortuose che conducono ai parcheggi dei Cancelli. Una zona franca che i romani conoscono bene, dove i cartelli che indicano la gestione pubblica sembrano messi lì per errore, visto che, una volta entrati, si capisce subito di dover rendere conto a tutt’altra logica: quella dei parcheggiatori abusivi, specie autoctona del nostro litorale. Uno dietro l’altro - esattamente come avviene sulla litoranea - spuntano dalla macchia pretendendo soldi senza nemmeno la scusa di «controllare» la macchina. D’altronde va così da decenni e gli affezionati dei Cancelli, quando scendono dall’abitacolo, hanno la moneta già pronta in tasca. Il Comune però quest’anno ha deciso di mettere mano all’area dei parcheggi con un piano di sistemazione e messa in sicurezza da circa mezzo milione di euro, che nelle intenzioni sarà completato entro giugno.

Domani partirà la conferenza dei servizi, che per l’inizio di maggio dovrebbe dare il via libera al progetto. Sono previsti la sistemazione delle staccionate, il livellamento del terreno, l’illuminazione e l’installazione di telecamere di sorveglianza. Una volta partiti, i lavori dovrebbero durare 45-60 giorni e saranno a cura di Zètema, con il contributo di Areti per l’illuminazione e di Leonardo per le telecamere. I primi interventi, effettuati in questi giorni, hanno invece già riguardato la potatura della vegetazione. Ma prima di mettere mano a sentieri e parcheggi, Zètema si è affidata agli esperti di Roma Sotterranea, ai quali è stato chiesto di effettuare rilievi e misurazioni con il laser scanner per avere una mappatura precisa di un’area di cui, considerate le condizioni in cui versa, il Campidoglio per anni si è occupato troppo poco.

Quest’estate aspetto e fruibilità dovrebbero migliorare sensibilmente e per arginare le scorribande degli abusivi in Comune c’è l’idea di chiedere alla polizia locale un maggiore presidio. Ai Cancelli resta però da risolvere la questione delle assegnazioni delle spiagge, mentre sembra tramontata l’ipotesi di riqualificarle tramite un project financing dei balneari. Il Campidoglio ha chiesto a Risorse per Roma di progettare la demolizione e ricostruzione delle strutture, con l’obiettivo di sostituire quelle esistenti con chioschi in legno, arrivando ad aprirne sei o sette rispetto ai cinque attuali. L’obiettivo è pubblicare il nuovo bando di assegnazione il prossimo anno, elezioni permettendo.