Sicurezza stradale, arrivano i semafori intelligenti: si parte dalla Colombo

Il consiglio comunale di Roma ha approvato una mozione per chiedere che venga fatta una sperimentazione attraverso l'utilizzo di semafori intelligenti in alcune delle strade a scorrimento veloce della nostra città, a partire da Via Cristoforo Colombo, come strumento di controllo della velocità e per aumentare la sicurezza stradale. A presentare il provvedimento i consiglieri Zannola e Corbucci. "L'obiettivo dell'atto che abbiamo approvato è semplice e concreto: ridurre la velocità dei veicoli e prevenire gli incidenti stradali, utilizzando strumenti tecnologici già collaudati e utilizzati in altre città italiane", spiega Dario Nanni, presidente della Commissione Giubileo. Il sistema prevede l'installazione di sensori che rilevano la velocità in prossimità di intersezioni o attraversamenti pedonali; in caso di superamento dei limiti previsti su quelle strade, i sensori si attivano facendo scattare il semaforo rosso e obbligando il conducente a fermarsi.

"Troppi incidenti, spesso causati dall'eccesso di velocità, continuano a mettere a rischio la vita di pedoni, ciclisti e automobilisti nella nostra città", sottolinea Nanni. "Per questo credo sia necessario intervenire in modo incisivo in materia di sicurezza stradale, partendo proprio dalle arterie più pericolose della città e sfruttando le soluzioni innovative che la tecnologia ci offre. Mi auguro che si proceda presto con questa sperimentazione lungo le tante strade pericolose della nostra città per contribuire ad aumentare la sicurezza".