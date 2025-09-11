Tevere balneabile, l'annuncio di Gualtieri: "Bagno entro cinque anni"

Foto: Ansa

Il Tevere balneabile, come la Senna a Parigi che ha scatenato feroci polemiche durante le Olimpiadi. "Quello che ci fa piacere è aver rilevato che entro 5 anni potremo fare il bagno nel Tevere", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell'evento 'La città eterna accoglie il futuro. Attrattività, cultura, bellezza e innovazione', organizzato al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka.

Insomma, presto potremmo andare al mare... al fiume, almeno secondo i piani del primo cittadino. "Ci sono alcune zone che già oggi sarebbe balneabili in alcuni punti, però per avere una piena balneabilità sono necessari alcuni interventi", ha detto Gualtieri, "abbiamo già insediato un gruppo di lavoro che a breve sarà interistituzionale, ho parlato personalmente con il ministro Pichetto Fratin e col presidente Rocca, quindi insieme a governo e Regione questo tavolo lavorerà per gli investimenti necessari".