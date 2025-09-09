Roma, la folle pista ciclabile ai Parioli. La denuncia di Giannini: “Uno scempio, tolgono parcheggi e aumentano il traffico”

09 settembre 2025 a

Sta suscitando polemiche la realizzazione della nuova pista ciclabile in via Panama, nel quartiere Parioli. A sollevare il caso è stato Daniele Giannini, dirigente regionale della Lega, che ha diffuso un video denuncia mostrando il cantiere e criticando duramente il progetto della giunta Gualtieri. “Notiziona, grazie a Gualtieri il Giro d’Italia arriva ai Parioli. No, beh, qui è una follia. Con gli scavi hanno anche sbagliato la curvatura. Una doppia ciclabile. Guardate, io non ci potevo credere”, attacca Giannini, mostrando le immagini dei lavori. Secondo l’esponente leghista, il quartiere aveva già una pista ciclabile “in ottime condizioni”, ma nonostante ciò il Comune avrebbe deciso di affiancarne un’altra, eliminando numerosi posti auto. “Tanti cittadini ci hanno chiamato per documentare l’ennesima follia della giunta Gualtieri e dell’assessore Eugenio Patanè. Qui avevamo già una pista ciclabile, invece ora tolgono parcheggi e spendono milioni di euro. L’obiettivo non è creare opere utili ai cittadini, ma semplicemente spendere i fondi del PNRR, che poi dovremo restituire con gli interessi”, ha aggiunto Giannini.

Il dirigente del Carroccio sottolinea come l’intervento rischi di peggiorare la viabilità della zona: “Quest’opera non solo toglierà i parcheggi, ma farà aumentare il traffico. Via Panama era a doppio senso, ora diventerà a senso unico. Qui c’è l’entrata di una scuola e già la mattina si creavano ingorghi, con la riapertura dell'istituo sarà il caos”. Giannini critica inoltre la mancanza di condivisione del progetto con i residenti: “I cittadini si sono ritrovati il cantiere sotto casa senza alcun preavviso. Un progetto mai mostrato, e forse proprio per questo, se lo avessero fatto vedere, chiunque avrebbe riso in faccia al Comune”.

Con lui, nel video, interviene anche una cittadina esasperata: “No, ma è uno scempio, uno scempio. Veramente questa è gente incompetente. Siamo scioccati tutti quanti. E poi senza trasparenza. Nessuno ha visto un progetto. Questa gente è incompetente”. Giannini conclude sottolineando le priorità mancate: “Il quartiere avrebbe bisogno di trasporti pubblici efficienti, tram e metropolitane. Invece si inventano una doppia ciclabile. E intanto marciapiedi e alberature restano in condizioni disastrose”. Le immagini parlano chiaro: un altro buco nell'acqua della giunta targata Pd.