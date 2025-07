Roma, ladri nella villa di Valentino: la guardia spara e i malviventi scappano

08 luglio 2025 a

a

a

Attimi di terrore nella residenza romana dello stilista Valentino. Domenica scorsa, due ladri con il volto coperto hanno tentato di introdursi nella lussuosa villa situata in via Appia Piagnatelli, ma l'intervento tempestivo di una guardia giurata ha evitato il peggio. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Roma, i malviventi sono riusciti a superare il perimetro esterno della proprietà e a entrare nel giardino. L'allarme è scattato immediatamente e la guardia giurata, per intimidirli, ha esploso un colpo di pistola in aria. A quel punto, i due banditi si sono dati alla fuga dopo essere saliti a bordo di un'automobile.

Inferno al Prenestino, allarme rom e sciacalli: si dorme tra i calcinacci

In quel momento lo stilista si trovava in casa insieme a collaboratori e domestici. Sull'episodio indaga la polizia di Roma, che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di risalire all’identità dei fuggitivi. Sebbene si ipotizzi che lo scopo dei malviventi fosse sottrarre al proprietario della residenza preziosi, denaro e beni di lusso, al momento non risultano nè danni nè furti all'interno della villa.