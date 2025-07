Incendi, colonna di fumo alta chilometri a Fiumicino: in fiamme l'isola ecologica

07 luglio 2025 a

Non ci sono persone coinvolte nell'incendio che questa mattina, intorno alle ore 8.30, si è sviluppato nell'isola ecologica in via della Corona Boreale a Fiumicino. Il rogo ha completamente distrutto la struttura coinvolta. Sul posto, per lo spegnimento dell'incendio, diverse squadre dei vigili del fuoco, tra cui 6 APS,2 autobotti, carro schiuma, carro autoprotettori. Si registrano disagi alle aree circostanti ed al traffico veicolare a causa di una densa colonna di fumo nero sprigionata dalle fiamme. L'area, con macchia verde e sterpaglie, è già stata colpita nei giorni scorsi da roghi.

Una colonna di fumo è visibile da chilometri di distanza. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, che stanno cercando di mettere sotto controllo le fiamme.Il fuoco ha causato danni alla struttura e disagi alle aree circostanti e al traffico a causa del fumo.