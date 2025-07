Inferno al Prenestino, allarme rom e sciacalli: si dorme tra i calcinacci delle case danneggiate

Sullo stesso argomento: I risultati del Ris sotto la lente della genetista: dati grezzi del Dna e reperti

A quattro giorni dall’esplosione che ha sconvolto le vite di migliaia di persone, la paura ancora non è andata via. Ma oggi a spaventare i residenti dei palazzi investiti dall’onda d’urto non sono più le fiamme, ma il terrore di perdere ciò che gli è rimasto: oggetti di valore, ricordi di una vita, persino la casa stessa. Ad agitare le notti degli abitanti sono infatti gli sciacalli e i ladri che sin dalla prime ore dopo l’incidente si aggirano tra gli edifici del complesso "Le Muse" e in via Balzani, pronti a sfruttare il momento buono per introdursi nei condomìni.

Allarme di Arpa Lazio dopo l'esplosione a Roma: “L'incendio ha generato diossina”

In questo contesto, il vicino campo nomadi via dei Gordiani, secondo alcuni residenti, rappresenterebbe la minaccia più significativa. Chi ne ha avuto la possibilità e la volontà, nei giorni scorsi è andato via, ospite di parenti e amici; la maggior parte delle persone, però, è rimasta lì, a presidio e a protezione delle proprie abitazioni, nelle quali sono custoditi i sacrifici di una vita intera. Più in generale, comunque, nessuno degli inquilini dei palazzi danneggiati avrebbe richiesto l’assistenza alloggiativa predisposta dal Comune, segno che le persone non hanno voluto abbandonare la propria casa, nonostante tutto. Così, come se non fosse bastato il terrore provato quella mattina con tutti i danni che ne sono scaturiti, oggi gli abitanti della zona sono costretti a confrontarsi anche con chi cerca di approfittare di un momento di così profonda difficoltà. Molte delle case non hanno più le finestre, letteralmente divelte dall’esplosione, altre ancora non hanno più nemmeno una porta d’ingresso funzionante e le scale dei condomìni sono assai vulnerabili ad eventuali intrusioni.

L'esplosione del gpl come un mini terremoto. Il pericolo ora è sottoterra

Ecco perché molti dei residenti hanno scelto di restare, dormendo in appartamenti senza infissi o senza portone, con la luce accesa anche di notte, per segnalare la loro presenza a ladri e sciacalli che si aggirano nella zona. Oppure trovandosi costretti a dormire su una sedia per evitare episodi di sciacallaggio, come accaduto nel Centro sportivo di Villa de Sanctis, dove due individui sono stati sorpresi intenti a scassinare la porta della segreteria. D’altra parte, diverse persone si erano accorte della presenza di quest’ultimi già durante la mattina dell’incidente: personaggi sospetti si aggiravano tra i cortili e i palazzi, probabilmente per effettuare un primo "sopralluogo" e una mappatura dei luoghi migliori da colpire. E non a caso, già in quelle ore qualcuno aveva iniziato a portare via dalle proprie case gli oggetti di maggior valore, trasportandoli nelle auto, diretti verso le case di parenti e amici. Non tutti, ovviamente, hanno avuto questa possibilità: a loro non è rimasta altra scelta che vigilare in prima persona, sopportando il disagio di vivere in appartamenti seriamente danneggiati, con teli di plastica la posto delle finestre e vetri sparsi sul pavimento. Ma non è solo la paura di vedersi sottrarre oggetti ed effetti personali; più di qualcuno, dalle parti di via dei Gordiani, teme persino di perdere l’intera casa, a causa di possibili occupazioni abusive. Eventualità, questa, assolutamente verosimile: nella Capitale l’occupazione di immobili è un problema annoso e molto diffuso, dunque le preoccupazioni in merito dei residenti appaiono più che giustificate.

La situazione nel Prenestino, insomma, continua ad essere piuttosto difficile; non stupisce dunque che alcuni cittadini abbiano iniziato ad organizzare "ronde" per presidiare il territorio e a segnalare gli individui sospetti. Ci sono però anche le buone notizie: in base al secondo monitoraggio diffuso ieri da Arpa Lazio, infatti, la presenza di diossina nell’aria della zona intorno a via dei Gordiani è tornata ai livelli normali. Intanto vanno avanti le indagini della procura, che ha aperto un fascicolo per lesioni aggravate e disastro colposo. Nelle prossime ore potrebbero essere iscritti i primi nomi sul registro degli indagati. Al centro dell’inchiesta, tra l’altro, il comportamento del personale del distributore che potrebbe aver dato l’allarme in ritardo. Sono sei infatti i minuti nel mirino del procuratore aggiunto Giovanni Conzo: alle 8 l’incendio e alle 8.06 il primo scoppio.