Esplosione Prenestino, parte la conta dei danni: lesionati palazzi, centri sportivi e scuole

Passato, si fa per dire, il grande spavento, inizia la conta dei danni alle strutture presenti nell’area interessata dall’esplosione avvenuta ieri in via dei Gordiani. Il ministero dell'Istruzione e del Merito sta monitorando lo stato delle scuole presenti nella zona in cui si è verificata la deflagrazione, informando immediatamente di ogni sviluppo il ministro Giuseppe Valditara, che segue costantemente l'evolversi della situazione. L'Ic "Simonetta Salacone'", deserto al momento dell'incidente, ha riportato ingenti danni strutturali. Il "Romolo Balzani" è probabilmente quello che ha riportato i danni maggiori e risulta non agibile. Anche al plesso di Via Ferraroni, seppure con minori criticità, viene sospesa ogni attività. Danni meno gravi si sono verificati nell'Istituto '"Trilussa", mentre presso l'Ic di via dei Sesami si è verificato il crollo di un cornicione. Nessun ferito, alcuni vetri distrutti e una porta divelta al Liceo "Kant", dove si stavano svolgendo corsi di recupero, immediatamente evacuato. Presso il Liceo paritario '"Cavanis" invece erano in corso gli esami di Stato, che sono stati sospesi. Intanto, si è attivata la macchina della solidarietà, con la Caritas diocesana di Roma che ha messo a disposizione i primi 200 pasti per gli sfollati, in convenzione con il Comune di Roma per la gestione delle emergenze.

La parrocchia di San Gerardo Ma iella, in via Romolo Balzani, la più vicina comunità parrocchiale al luogo dell'incidente, ha offerto immediatamente le sue strutture per la protezione civile, che ha accolto le persone coinvolte, sfollate dai propri appartamenti, con acqua minerale e panche.

Sull’accaduto, uno dei primi a intervenire è stato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: «Ho visto gli effetti devastanti di un'esplosione davvero potente che ha fatto danni molto seri non solo nel distributore ma tutto intorno fino a far esplodere vetri, rovinare infissi o anche danneggiare una scuola nelle vicinanze ha dichiarato il sindaco giunto sul posto. Siamo vicini a tutte le persone rimaste ferite e alle loro famiglie. Roma Capitale è al vostro fianco. Un ringraziamento sentito a tutte le squadre che sono intervenute subito per prestare soccorso, anche in condizioni di grave pericolo. La città vi è grata», ha concluso.

Alle parole di Gualtieri hanno fatto eco quelle dell’assessore allo Sport e Turismo Alessandro Onorato: «Lavoriamo per la riapertura in tempi brevi del centro sportivo comunale "Villa De Sanctis", che ha subito ingenti danni dall'esplosione di questa mattina. Siamo in costante contatto con i concessionari- ha sottolineato Onorato.Roma Capitale e Ministero dello Sport collaboreranno attivamente per far ripartire nel minor tempo possibile le attivita' nella struttura sportiva pubblica, un presidio fondamentale sociale, sportivo e formativo». Inoltre Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, ha annunciato «che nella prima giunta possibile, prevista per lunedì 14 luglio, sarà stanziato un contributo straordinario per aiutare le imprese dell'area interessata che sono state colpite e hanno subito danni». «Nei prossimi giorni - ha proseguito - i nostri tecnici effettueranno un censimento delle attività danneggiate per individuare le imprese che hanno necessità di essere aiutate». Il Codacons, infine, starebbe « valutando le possibili azioni legali da intraprendere a tutela della cittadinanza, per far ottenere a tutte le famiglie coinvolte il giusto risarcimento dei danni subiti».