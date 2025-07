Esplosione Roma, scoppia cisterna al distributore Gpl: 50 feriti, 2 in fin di vita

04 luglio 2025 a

Due deflagrazioni. Una più contenuta ed una violentissima, improvvisa, preceduta da un boato poco prima delle 8 del mattino. Subito dopo urla, fuoco, terrore persone insanguinate. Venerdì via dei Gordiani, a Roma, nella zona del Prenestino si è svegliata in un incubo, con una potente esplosione avvenuta all'interno di un deposito di Gpl annesso a una stazione di servizio al civico 34. Il bilancio è drammatico: oltre cinquanta feriti, tra cui undici agenti di Polizia, sei Vigili del Fuoco, un Carabiniere e tre operatori del 118. Due persone, ustionate gravemente, sono in pericolo di vita al reparto grandi ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per disastro colposo, al momento senza indagati, e ha disposto il sequestro dell'intera area. I rilievi sono affidati alla Polizia Scientifica e ai Vigili del Fuoco, ancora impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del sito. Secondo le prime ricostruzioni, l'esplosione sarebbe avvenuta durante le operazioni di rifornimento del deposito da parte di un'autocisterna. Una fuga di gas — segnalata già prima della deflagrazione — avrebbe innescato un incendio, degenerato poi in un'esplosione che ha investito anche veicoli, operatori e passanti. Fondamentale l'intervento delle forze dell'ordine, accorse sul posto prima dello scoppio. La Polizia Locale del V Gruppo Prenestino ha evacuato in tempo il vicino centro estivo di Villa De Sanctis, dove 15 bambini stavano giocando a bordo piscina. Gli agenti hanno tratto in salvo anche una donna bloccata in auto a pochi metri dall'epicentro dell'esplosione.

"La stazione era in condizioni disastrose, con tubi del gas a vista e forti odori da settimane", denunciano alcuni residenti della zona, che già in passato avevano segnalato la pericolosità dell'impianto. I gestori, due cittadini nordafricani, sono descritti come poco collaborativi e spesso scortesi con chi sollevava dubbi sulla sicurezza. Il sindaco Roberto Gualtieri, con il capo della protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, si è recato subito sul luogo della tragedia. "L'impatto poteva essere devastante. Grazie alla prontezza dei soccorritori, si è evitato il peggio", ha dichiarato. L'Arpa ha già avviato le analisi ambientali per monitorare la qualità dell'aria, mentre Roma Capitale ha istituito un punto avanzato di supporto operativo e consigliano di tenere chiuse le finestre ed evitare l'utilizzo di concizionatori d'aria nel raggio di tre chilometri. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso vicinanza alle famiglie coinvolte e il suo ringraziamento alle forze dell'ordine. La premier Giorgia Meloni, in un messaggio via social, ha seguito l'evolversi degli eventi con "grande attenzione" paludendo i soccorritori. Fondamentale è stato l'intervento del maresciallo dei Carabinieri Gregorio Assanti, capoturno del nucleo radiomobile in servizio questa mattina che, insieme ai suoi uomini, ha salvato un uomo di 67 anni, gravemente ustionato, trasportandolo in ospedale con l'auto di servizio, mentre le fiamme divoravano un'ambulanza. "Assanti ha incarnato il più alto spirito di servizio e ha salvato una vita con sangue freddo e coraggio", ha aggiunto la Premier. Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto ha voluto ringraziare le forze in campo: "La dedizione e il coraggio dimostrati oggi rappresentano l'essenza della nostra Difesa". Il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha visitato nel pomeriggio gli agenti feriti, ricoverati al Policlinico Umberto I, accompagnato dal Questore di Roma. "Siamo una famiglia e non lasceremo soli i nostri uomini", ha dichiarato. L'onda d'urto ha danneggiato numerosi edifici, fatto crollare finestre, divelto cancelli, rovesciato motorini. Alcune persone sono rimaste ferite per le cadute causate dall'esplosione. Nessuna vittima per ora, ma la paura è ancora viva tra i residenti, ma se la deflagrazione fosse avvenuta mezz'ora dopo, avrebbe investito, 200 bambini che avevano prenotato, con i loro genitori e gli animatori una giornata in piscina nel centro estivo adiacente al lugo dove si sono verificate le due esplosioni. Un episodio simile a quello avvenuto questa mattina a Villa Gordiani, nel quartiere Prenestino a Roma, avvenne a in provincia di Rieti a dicembre 2018, quando si verificò una doppia esplosione nell'area di servizio Ip di Borgo Quinzio che provocò la morte di due persone. Tre giorni dopo, la Procura di Rieti aprì un'inchiesta, ipotizzando il reato di omicidio colposo nei confronti della responsabile della stazione di servizio, l'autista della cisterna e un operaio del distributore. Il 31 maggio scorso, a distanza di quasi sette anni, il Tribunale di Rieti ha condannato a tre anni di reclusione l'autista dell'autocisterna e la titolare della stazione di servizio. Assolto, invece, il dipendente del distributore.