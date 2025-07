Vasto incendio a Casal Lumbroso: chiusa via Aurelia, in azione elicotteri e droni

02 luglio 2025 a

Un vasto incendio è scoppiato nella zona di Casal Lumbroso, nei pressi della Capitale, causando gravi disagi e mobilitando un imponente dispiegamento di forze sul territorio. Le fiamme, alimentate probabilmente dal vento e dalle alte temperature, si sono rapidamente estese, rendendo necessaria un'azione coordinata su più fronti.

Sul posto sono attualmente impegnate diverse squadre della Protezione Civile, intervenute con pick-up e botti, affiancate dai Vigili del Fuoco che operano con due autobotti. A supporto delle attività di monitoraggio e coordinamento, sono attivi anche i nuclei specializzati SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e TAS (Topografia Applicata al Soccorso) che stanno utilizzando droni per sorvolare l’area interessata.

Di fronte all’estensione del rogo, sono stati mobilitati due elicotteri regionali, che stanno effettuando ripetuti lanci d’acqua per contenere le fiamme. Sul posto è presente anche il DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento), figura chiave che sta coordinando le operazioni aeree e a terra. Per garantire la sicurezza e permettere l’efficace svolgimento delle operazioni di spegnimento, è stata chiusa la via Aurelia al km 13,00 in direzione Roma. Inoltre, è stata interdetta via di Casal Lumbroso tra via Paolo Orano e via Pio Spezi.

La situazione resta critica: numerose altre squadre della Protezione Civile stanno convergendo nell’area, sempre con botti e pick-up, mentre sul posto operano anche le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, appartenenti ai gruppi XII e XIII, per gestire viabilità, sicurezza e supporto alle operazioni in corso. L’incendio è ancora in fase di spegnimento e l’intera area è sotto monitoraggio costante. Si raccomanda alla cittadinanza di evitare la zona e di seguire gli aggiornamenti forniti dalle autorità competenti.