Roma, rafforzata la sicurezza al ghetto ebraico. Fadlun: "Superata la linea rossa"

Dopo il duplice omicidio dei due dipendenti dell'ambasciata d'Israele, avvenuto nei pressi del museo ebraico a Washington, la questura di Roma ha disposto e intensificato le misure di sicurezza al ghetto ebraico della Capitale, per il rischio di eventuali fenomeni di emulazione. Lo apprende LaPresse. "Sgomento e preoccupazione" sono stati espressi dal presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun. "Anche in Italia sta montando da troppi mesi, nell'indifferenza generale, un antisemitismo che si manifesta sui social, nelle piazze dei Pro Palestina, ma anche nelle affermazioni di politici e leader di partito", ha dichiarato in una nota.

"Parole che chiamano in causa non solo Israele e il suo governo - ha proseguito Fadlun -, ma le comunità ebraiche e le sue figure di spicco, ancora una volta confondendo le acque e contribuendo a creare e alimentare un clima di odio antiebraico che ci angoscia profondamente. Nel discorso pubblico è stata superata la linea rossa dell'antisemitismo, che già in passato ha anticipato azioni violente. Tutti noi le ricordiamo". In qualità di presidente della Comunità ebraica di Roma, Fadlun ha quindi lanciato un appello a tutte le forze politiche "a evitare le generalizzazioni e a comprendere fino in fondo la portata delle parole che vengono scelte".

"Mi riferisco a genocidio e a complicità. Nei presidi di ieri abbiamo visto cartelli e slogan che chiamano in causa gli ebrei italiani. Si tratta di propaganda ideologica razzista pericolosissima. Ci sono stati anni di piombo anche per la Comunità ebraica di Roma. Ci auguriamo che non tornino e che l'intera classe politica abbia un sussulto di coscienza e si renda conto di una deriva antisemita che comincia sempre dalle parole e non si sa dove finisca. Da cittadino italiano, e da presidente della Comunità ebraica di Roma, dico: basta antisemitismo, prima che sia troppo tardi", ha aggiunto.