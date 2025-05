Washington, Sarah Milgrim e Yaron Lischinsky: ecco chi sono le due vittime dell'odio antisemita

22 maggio 2025 a

a

a

Sarah Milgrim e Yaron Lischinsky, fidanzati e dipendenti dell'ambasciata di Israele negli Stati Uniti. Sono loro le vittime della sparatoria avvenuta nelle scorse ore davanti al Capital Jewish Museum di Washington. A identificarli è stata l'ambasciata di Israele a Washington che su 'X' scrive: “Yaron e Sarah erano nostri amici e colleghi. Erano nel fiore degli anni''. Lui le aveva appena comprato l'anello di fidanzamento e la prossima settimana le avrebbe chiesto di sposarlo, raccontano fonti vicino ai due fidanzati. Condividendo una foto della coppia, l'ambasciata scrive nel post che “un terrorista li ha uccisi a colpi d'arma da fuoco mentre uscivano da un evento al Capital Jewish Museum di Washington. Tutto il personale dell'ambasciata è addolorato e devastato dal loro assassinio. Non ci sono parole per esprimere la profondità del nostro dolore e del nostro orrore per questa perdita devastante”. Il post si conclude affermando che “i nostri cuori sono con le loro famiglie e l'ambasciata sarà al loro fianco in questo momento terribile”.

Caccia all'ebreo: due morti in una sparatoria negli Usa. “L'ho fatto per Gaza, Palestina libera”

Milgrim ha lavorato presso il dipartimento di diplomazia pubblica dell'ambasciata israeliana a Washington, scrive il Times of Israel. Ha conseguito un master in studi internazionali presso l'American University e un ulteriore master in risorse naturali e sviluppo sostenibile presso la United Nations University of Peace. “La mia passione risiede all'intersezione tra costruzione della pace, impegno religioso e impegno ambientale”, aveva scritto Milgram sulla sua pagina LinkedIn. “Durante il mio lavoro con Tech2Peace a Tel Aviv, in Israele, ho condotto una ricerca approfondita sulla teoria della costruzione della pace, con particolare attenzione alle iniziative di base nella regione israelo-palestinese. Le mie diverse esperienze, tra cui la facilitazione di discussioni approfondite sulla geopolitica in Israele e Palestina come educatore ebraico, e la ricerca su una serie di temi ambientali in India e America Centrale, riflettono il mio impegno nel promuovere la comprensione tra i diversi popoli".

La Corte costituzionale respinge il ricorso di Simion. “Dobbiamo combattere”, caos Romania

Lischinsky, ha 28 anni, lavorava invece per l'ufficio politico dell'ambasciata israeliana a Washington e firmava un blog per Israel Times. Aveva conseguito un master in Governo, diplomazia e strategia all'Università Reichman e si era laureato in relazioni internazionali all'Università ebraica. “Credo con forza nella visione definita dagli Accordi di Abramo e che espandere il cerchio della pace ai nostri vicini arabi e perseguire la cooperazione regionale sia nel miglior interesse dello stato di Israele e dell'intero Medio Oriente. Per questo, sono un fautore del dialogo inter religioso e della comprensione fra culture diverse", aveva scritto sulla sua pagina Linkedin.