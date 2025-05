Washington, Malan condanna l'attentato: "Antisemitismo anteriore ai fatti di Gaza"

22 maggio 2025 a

a

a

Due dipendenti dell'ambasciata israeliana sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco all'esterno del Jewish Museum di Washington. Un attentato, quello per cui è stato accusato Elias Rodriguez, un membro di un gruppo di estrema sinistra che si batte per i diritti dei palestinesi, che il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, ha definito "vile" e "frutto del clima di odio alimentato da molti, anche con falsità, spesso intriso di un infame antisemitismo ben anteriore e indipendente dai fatti di Gaza". Ogni giorno, ha proseguito, "ascoltiamo importanti esponenti politici dell'opposizione definire criminale lo Stato di Israele, o quantomeno il suo governo, le cui azioni sono certamente criticabili, ma che è certamente frutto del voto popolare".

Caccia all'ebreo: due morti in una sparatoria negli Usa. “L'ho fatto per Gaza, Palestina libera”

Non solo. Malan ha fatto notare che "anche oggi il cosiddetto chef Rubio, benché più volte denunciato per istigazione alla violenza per motivi razziali, scrive 'morte ai diplomatici complici del genocidio' e 'morte al sionismo e alla colonia ebraica'. Ogni giorno esponenti dell'opposizione attaccano il Governo e personalmente Giorgia Meloni di complicità in genocidio affermando falsamente che l'Italia fornisce armi a Israele". Nell'intervento del presidente dei senatori di FdI non è mancato un riferimento a Giuseppe Conte, "che definisce Netanyahu 'pazzo criminale'" e che "poche settimane fa ha chiesto agli ebrei italiani di dissociarsi dalle azioni del governo israeliano per non essere complici di 'genocidio sistematico', rendendo bersaglio gli ebrei in quanto tali, spero senza rendersi conto della gravità delle sue parole", ha aggiunto.