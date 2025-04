Papa Francesco, il cardinale Re ringrazia Roma. Gualtieri: "Lettera bellissima"

30 aprile 2025 a

Roma "si è stretta con affetto attorno a Papa Francesco nei giorni della sua malattia e nel mesto momento della sua morte, accorrendo numerosi in piazza San Pietro per manifestargli spontanea gratitudine, commozione e spirituale vicinanza. La città, che ha condiviso con i fedeli provenienti da ogni parte del mondo la tristezza del distacco, si é poi attivamente impegnata per rendere possibile ai pellegrini l'ultimo saluto alle spoglie mortali del Sommo Pontefice nella Basilica Vaticana, e soprattutto per organizzare la partecipazione alle esequie, che ha visto la presenza di tante delegazioni ufficiali e di migliaia di persone provenienti dalle regioni italiane, dall'Europa e dal mondo intero". Inizia così la lettera che il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ricevuto dal cardinale Giovanni Battista Re. "A nome del Collegio Cardinalizio - si legge - desidero ringraziare l'Amministrazione Capitolina, le aziende e le organizzazioni pubbliche e private, i volontari e i cittadini che in vario modo hanno contribuito a un evento così straordinario. Nel chiederle di voler estendere l'espressione di questi grati sentimenti ai suoi collaboratori e all'intera comunità cittadina, profitto della circostanza per porgere distinta stima".

Una missiva che il sindaco della Capitale ha definito "bellissima". Il cardinale Giovanni Battista Re "ha espresso dei calorosissimi ringraziamenti, belli e toccanti, all'amministrazione capitolina e a tutte le altre forze e soggetti che si sono impegnati per garantire lo svolgimento dei funerali di Papa Francesco. È stato molto bello che il cardinale abbia esteso questi ringraziamenti a tutta la cittadinanza'', ha detto Gualtieri al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura in vista del conclave. Il sindaco ha voluto sottolineare ''il modo in cui tutti i cittadini, insieme alle istituzioni, abbiano lavorato e partecipato in modo molto bello sia alla parte con la partecipazione sia assicurando che tutta la città sia stata molto in sintonia con questa cerimonia e con l'esigenza di avere uno svolgimento adeguatamente, sicuro ed efficace''. Ringraziamenti che il primo cittadino ha esteso "anche a tutte le romane e romani perché l'atteggiamento molto bello della città di fronte a questi eventi, che ci hanno anche fatto fare bella figura in tutto il mondo, ha meritato un bellissimo ringraziamento da parte di tutti i cardinali''.