Conclave, risolto il rebus dei cardinali votanti: ecco chi eleggerà il nuovo Papa

Nella settima Congregazione dei Cardinali che si è svolta questa mattina, i porporati hanno finalmente preso una posizione sul numero dei cardinali elettori che, come noto, eccede di ben 15 unità (compresi i due che non parteciperanno al Conclave per motivi di salute) il tetto dei 120 imposto da Paolo VI e confermato da Giovanni Paolo II. Un tema, questo, di non poco conto e che da tempo era all’attenzione non solo di tutti i media internazionali, ma anche di giuristi e canonisti interrogati da più parti.

Nella dichiarazione di stamani il Sacro Collegio nel suo complesso ha sottolineato di aver discusso apertamente della questione in questi giorni e al termine della riflessione ha stabilito quanto segue: “circa i Cardinali elettori, la Congregazione ha rilevato che Sua Santità Papa Francesco, creando un numero di Cardinali superiore ai 120, come stabilito dal n. 33 della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis di San Giovanni Paolo II, del 22 febbraio 1996, nell’esercizio della Sua suprema potestà, ha dispensato da tale disposizione legislativa, per cui i Cardinali eccedenti il numero limite hanno acquisito, a norma del n. 36 della stessa Costituzione Apostolica, il diritto di eleggere il Romano Pontefice, dal momento della loro creazione e pubblicazione”.

L’articolo 36 della Costituzione wojtyliana a cui fa riferimento il Collegio cardinalizio, stabilisce infatti che “un cardinale di Santa Romana Chiesa, che sia stato creato e pubblicato in Concistoro, ha perciò stesso il diritto di eleggere il Pontefice anche se ancora non gli è stato imposto il berretto, né consegnato l’anello, né abbia prestato giuramento”. La polemica è quindi smorzata, anche se forse con un certo ritardo rispetto alle tempistiche contingenti, essendo stata presa ad una settimana esatta dall’inizio delle votazioni nella Cappella Sistina. Il Sacro Collegio, nella medesima nota, ha infine ringraziato il cardinale Angelo Becciu per la scelta compiuta nei giorni scorsi.