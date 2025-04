Ostia, Pasquetta in spiaggia. Il litorale è già sold out

Massimiliano Gobbi 20 aprile 2025 a

Tempo incerto per Pasquetta, ma sul litorale è tutto «sold out». Ostia si prepara ad accogliere un esercito di turisti. Su gran parte della costa romana, infatti, è previsto un boom di affluenza nei ristoranti e chioschi aperti sul mare, a eccezione di Castelporziano, dove è quasi tutto chiuso. Nonostante il sole a intermittenza, quindi, i balneari si aspettano locali stracolmi di persone e file interminabili. «È tutto esaurito da settimane - commenta Marzia Marzoli, presidente Sib Lazio - Le famiglie ormai preferiscono passare le festività in spiaggia, ritrovarsi a tavola e poi tornare a casa la sera».

Dopo la conferma arrivata dal Campidoglio dell’apertura degli stabilimenti il primo maggio, inoltre, è partita la corsa alle prenotazioni per la stagione, confermando Ostia tra le mete più ambite dai romani. Un sospiro di sollievo per l’imminente stagione balneare, che quest’anno sarà estesa fino al 30 ottobre, un mese in più rispetto al passato. «Ostia sarà strapiena e i locali sono tutti attrezzati per ricevere le famiglie - commenta Franco Petrini, dalla Nuova Pinetina - Siamo a pieno regime, dopo le recenti riunioni con il Comune e l’assessore Tobia Zevi abbiamo la certezza di poter lavorare con tranquillità tutelando i nostri lavoratori».

Con la memoria approvata in giunta il 17 aprile, infatti, Roma Capitale ha dato mandato agli uffici di attivare le procedure necessarie per consentire l’apertura regolare di tutte le attività, completando le gare in corso, e garantire il subentro dei nuovi concessionari o la prosecuzione delle attività esistenti. In attesa delle aggiudicazioni previste, che riguardano 31 stabilimenti e nove spiagge libere con servizi, per cui sono arrivate oltre 150 offerte, in corso di istruttoria da parte della commissione di gara, gli attuali gestori che ne faranno richiesta potranno proseguire le attività fino al subentro del nuovo concessionario, così da assicurare l’avvio regolare della stagione.

Dal rischio débacle di qualche settimana fa, ora l’aria sembra essere decisamente cambiata. Raccolte le richieste dei balneari e definite le linee guida per i subentri durante la stagione in corso, ora il litorale si prepara a un tavolo con Comune e Regione per un piano strutturato di rilancio di tutta della costa. «Finalmente si ricomincia a vivere - aggiunge Massimo Muzzarelli, presidente di Federbalneari - Anche con il tempo incerto, i posti nei ristoranti sono pressocché esauriti. Tutto il litorale si prepara a un inizio di stagione che dovrebbe garantire un’affluenza record, e di questo siamo pienamente soddisfatti». Intanto, nel Municipio X, per presentare al meglio la stagione balneare 2025 è stato convocato per mercoledì prossimo, presso l’aula Massimo Di Somma di piazza della Stazione Vecchia, dalle 10 alle 13, un Consiglio straordinario e in seduta pubblica con il presidente, Mario Falconi, e l’assessore al Patrimonio di Roma Capitale Zevi.