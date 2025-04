Meteo, Pasqua e pasquetta a rischio: "Le zone più colpite"

17 aprile 2025 a

Il weekend pasquale parte sotto buoni auspici grazie al ritorno dell’alta pressione. Sabato 19 aprile segnerà una tregua meteorologica, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, complice l’allontanamento del vortice depressionario verso est. Il Nord Italia, invece, dovrà fare i conti con qualche incertezza: nubi in aumento e locali piovaschi interesseranno le aree alpine e prealpine, seppur senza fenomeni rilevanti. Le temperature, in linea con la stagione, saliranno regalando un assaggio di primavera. Ma la parentesi serena avrà vita breve. Almeno secondo le previsioni degli esperti del sito meteogiuliacci.it .

Domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, è infatti atteso un nuovo peggioramento: una perturbazione in arrivo dal Nord-Ovest, Sardegna e Toscana porterà piogge diffuse, in rapida estensione al resto del Nord. I rovesci saranno intermittenti e di moderata intensità. Il Centro-Sud potrà ancora beneficiare di una certa stabilità, con ampie schiarite soprattutto su Lazio, Campania, Puglia e Sicilia, dove le temperature toccheranno i 20-22°C grazie all’influsso anticiclonico. Tuttavia, nel corso della giornata, infiltrazioni instabili legate a un ciclone nordico daranno vita a temporali pomeridiani sulle Alpi e Prealpi, in discesa verso le pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Non esclusi brevi episodi di grandine. In serata il maltempo si sposterà verso il versante tirrenico e le zone interne di Molise, Abruzzo e Puglia, rovinando i piani a chi sperava in una Pasqua tutta da vivere all’aria aperta.