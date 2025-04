Meteo, Pasqua e Pasquetta con la pioggia? Sottocorona: “La previsione cambia completamente”

19 aprile 2025 a

Pasqua e Pasquetta sono imminenti. Che tempo farà? Che cosa devono aspettarsi gli italiani? A fare le previsioni del tempo dei prossimi giorni è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7: “La giornata di oggi, sabato 19 aprile, è una giornata di intervallo. Si riaffacciano delle piogge al nord in prevalenza deboli, ma sulle zone di estremo nord ovest, diciamo Alto Piemonte, Valle d'Aosta, localmente anche moderate. Poi nella giornata di domani, domenica 20 aprile (Pasqua), c’è questo peggioramento che va a prendere gran parte del nord, parte del centro. Per Pasquetta, lunedì 21 aprile, le prime previsioni di qualche giorno fa davano brutto al nord, anche forte al centro, poi invece si è spostata la parte più perturbata sulle zone occidentali, poi piano piano sono cambiate. Ed ecco l’ultima previsione che sembra confermata, con il quadro che cambia completamente. Ecco perché fare le previsioni sette giorni prima, dieci giorni prima ha poco senso, perché in quei giorni poi i ricalcoli che i modelli fanno, aggiustano il tiro, a volte si mantiene e che è abbastanza raro, sennò cambia. Teoricamente per domani c'è una situazione decisamente diversa, vale a dire maltempo nel pomeriggio sulle zone interne, i temporali del pomeriggio, qualche rovescio, sennò ci sono ampie schiarite, sulle zone di nord ovest qualche pioggia ma neanche troppo intensa, qualcuna più intensa che si affaccia in Sardegna”.

Sottocorona si sofferma poi sulle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Sempre relativamente alte soprattutto in Sardegna, i venti sono in parte meridionali e quindi le temperature sono alte. La tendenza nelle prossime 24 ore è in aumento su tutta la Penisola, c'è tendenza a qualche diminuzione per quello che riguarda la Sardegna”.