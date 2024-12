Roma, “escluso il bullismo”. La decisione sul 12enne morto cadendo da una finestra

09 dicembre 2024 a

a

a

Non sarà disposta l’autopsia, ma sarà sufficiente l’esame esterno della salma del 12enne caduto, giovedì pomeriggio, da una finestra al decimo piano del palazzo dove viveva, in via Igino Giordani, nel quartiere Collatino di Roma. Il fascicolo dei pm della Capitale è per istigazione al suicidio. Sono state disposte - dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini -, una serie di verifiche anche se, al momento, l’ipotesi più probabile sembrerebbe il gesto di natura volontaria. Sembrerebbero esclusi comunque episodi di bullismo scolastico. Nei giorni scorsi la polizia ha ascoltato familiari e docenti del minorenne. Gli inquirenti vogliono accertare eventuali preoccupazioni del 12enne in riferimento al rendimento scolastico. Sin da subito l’ipotesi prevalente era quella del gesto volontario, ma si è cercato di capire se qualcuno potesse avere avuto responsabilità. Per questo era stato sequestrato il telefonino del ragazzino. Nella casa, al momento della caduta, era presente anche il papà del 12enne: l’uomo stava lavorando in smart working e nell’appartamento c’era anche la baby sitter.