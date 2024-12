Roma, tragedia per una bambina di 9 anni: muore dopo un piatto di gnocchi. A cosa era allergica

09 dicembre 2024 a

Una tragedia ha colpito una famiglia a Roma: una bambina di soli 9 anni, allergica al frumento, è deceduta a seguito di uno shock anafilattico dopo aver consumato un piatto di gnocchi in un ristorante. L’episodio è avvenuto giovedì pomeriggio, dopo una visita medica di routine. La famiglia, di ritorno dalla spirometria effettuata nella mattinata, aveva deciso di pranzare fuori, ma quella che sembrava una giornata normale si è trasformata in un dramma. I sintomi, spiega Repubblica, sono comparsi poco dopo il pasto: la piccola ha iniziato a manifestare difficoltà respiratorie e nausea, seguite da un broncospasmo che ha portato i genitori a somministrarle un farmaco broncodilatatore. Purtroppo, il trattamento iniziale non è stato sufficiente, e la situazione è rapidamente peggiorata. La bambina ha perso conoscenza, spingendo i familiari a chiamare i soccorsi. All’arrivo del 118, la piccola era già in arresto cardiorespiratorio.

Dopo le prime manovre di rianimazione, inclusa la somministrazione di adrenalina, è stata trasferita d’urgenza al Policlinico Casilino, dove i medici hanno continuato i tentativi di salvarla. Vista la gravità del quadro clinico, è stata poi trasferita al Policlinico Universitario Agostino Gemelli, ma nonostante gli sforzi incessanti del personale sanitario, la bambina è deceduta. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le responsabilità. Il ristorante è al centro delle verifiche: si indaga sulla corretta segnalazione degli allergeni nei menu e su eventuali contaminazioni in cucina. Un errore umano potrebbe aver avuto un ruolo nella tragedia. La bimba, residente in via del Fringuello a Torre Maura, era allergica al frumento secondo quanto svela Lapresse.