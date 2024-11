Roma, il Tar del Lazio sospende il bando del Comune per la gestione

02 novembre 2024 a

Il Tar del Lazio ha sospeso in via cautelare il bando del Comune di Roma per la gestione di Capannelle. Ha accolto, infatti, «la domanda di misura cautelare monocratica» e ha fissato «per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio del 20 novembre 2024». Nei giorni scorsi i lavoratori dell’ippodromo avevano proclamato un weekend di sciopero delle attività, una protesta legata alla procedura che riguarda la possibile futura gestione dell’impianto.