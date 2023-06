Roma, il degrado è senza limiti: situazione da incubo a Capannelle

29 giugno 2023 a

Roma è invasa da sporcizia e rifiuti e la situazione non sembra affatto vicina ad una risoluzione. L’ultima segnalazione arriva da via Appia Nuova, in zona Capannelle, con alcune foto che descrivono alla perfezione il desolante quadro della Capitale. Rifiuti ai lati della strada, erbacce, piante incolte, scritte sui muri il mix del degrado della zona vicina all’ippodromo. Gli scatti fanno parte di una delle tante denunce dei cittadini romani, che si sono ormai arresi a vivere nella sporcizia e con l’immondizia regolarmente nelle strade.

E la fiducia nel futuro è veramente bassa. Infatti il 34,8% dei romani teme che la qualità del servizio di raccolta rifiuti sia destinato, in futuro, a peggiorare ulteriormente. La sfiducia è totale, tanto che anche quando viene chiesto ai cittadini se ritengono che il servizio possa migliorare non ci sono risposte positive: appena il 5,1% degli intervistati - dati di un report di Cgil e Federconsumatori - è ottimista sulle prospettive del domani. Un ulteriore calo rispetto a circa il 7% dello scorso anno. Non stupiscono quindi le foto arrivate da Capannelle: a Roma il degrado la fa da padrone.