Guidonia, incendio nel campo rom. L'allarme del sindaco: "Chiudete le finestre"

Un incendio è divampato all’interno del campo nomadi di via Albuccione 4, a Guidonia, in provincia di Roma. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la polizia. Dalle prime informazioni ci sarebbe un camper avvolto dalle fiamme. Sul posto sono al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco, il Carro Schiuma, la squadra boschiva. Si sta valutando l’eventuale intervento del mezzo aereo. Al momento non risultano persone ferite.

A causa dell’incendio sviluppatosi nella circoscrizione di Albuccione, nel Comune di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, «si prega di chiudere le finestre nelle aree circostanti». Lo scrive sui propri canali social il sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, che ha svolto un sopralluogo nella zona interessata dal rogo.