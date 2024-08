Incendi a raffica, paura alla Pisana: aria irrespirabile e auto in fiamme

11 agosto 2024 a

Roma brucia ancora. Tre incendi di sterpaglie in poche ore nella Capitale. Il primo, in via della Pisana, all’altezza del civico 1082. A bruciare un terreno sotto al Raccordo e una macchina parcheggiata in una strada secondaria. Non risultano persone ferite, ma una azienda agricola è stata evacuata a scopo precauzionale. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende, gli abitanti delle palazzine limitrofe hanno lasciato gli appartamenti a causa del fumo rientrando poco dopo.

A fuoco un’altra area a Casal Lumbroso, non lontano dal parco acquatico non interessato dalle fiamme. Infine, in via di Trigoria, dove i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere il rogo di un terreno non lontano dalla strada.