Treni, ore di passione per l'Alta Velocità Roma-Napoli. Ritardi e disagi per colpa degli incendi

Pomeriggio di passione sulla rete ferroviaria tra Roma e Napoli: un incendio nei pressi dei binari dell’Alta velocità tra Salone e Anagni, al confine tra le province di Roma e Frosinone, ha causato il dirottamento del traffico sulla linea convenzionale, con cancellazioni e ritardi che hanno raggiunto anche le tre ore. Successivamente è divampato un altro rogo in Campania, tra Gricignano e Caserta, che ha peggiorato la situazione lungo la linea dell’AV. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Rfi. A cascata, dopo l’interruzione dell’AV all’altezza di Zagarolo, si sono accumulati ritardi anche per i treni in partenza da Firenze in direzione Roma.

Il Codacons ha parlato di «enormi disagi» per migliaia di viaggiatori e ha invitato «Trenitalia e Italo a prestare la dovuta assistenza ai viaggiatori sia nelle stazioni, sia all’interno dei treni, e a informare correttamente circa i rallentamenti sulla linea, i tempi di percorrenza e le possibilità di rimborso dei biglietti non usufruiti».

Nella sola provincia di Roma, complice il forte caldo, sono stati oltre una cinquantina gli interventi dei Vigili del fuoco per incendi di sterpaglie e vegetazione. A Rocca di Cave un vasto incendio di bosco è arrivato a ridosso delle strade. Sulla via Nettunense, vicino alla fermata del treno Padiglione, è divampato un incendio di sterpaglie a bordo strada. In Sicilia la Protezione civile regionale ha diramato per domani un’allerta arancione per rischio incendi e ondate di calore. A Palermo è prevista una temperatura massima percepita di 37 gradi. In Sardegna un grosso incendio è divampato nelle campagne tra le frazioni di Carbonia di Nuraxi Figus e Cortoghiana, con il fumo visibile da chilometri di distanza. Sono intervenuti tre elicotteri - tra cui un SuperPuma - un Canadair decollato da Olbia. Nel Parco regionale del Matese, nel comune di San Gregorio Matese, nel Casertano, ci sono voluti 32 lanci di un elicottero regionale antincendio per domare il rogo che mercoledì ha interessato una vasta area in località Tre Fontane-Lago Matese. Esposta alle fiamme una superficie di 30mila mq di cui 20mila mq di bosco governato ad alto fusto di faggio e 10mila mq di terreni pascolivi.