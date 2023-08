Roma, squalo azzurro nelle acque di Tor San Lorenzo: spettacolo in mare

12 agosto 2023

Una verdesca, conosciuta anche come squalo azzurro, è stata avvistata oggi a Tor San Lorenzo, sul litorale romano. L'esemplare è stato fotografato e filmato da due giovani ragazzi che stavano pescando da un gommone. "Stavano pescando quando all'improvviso è passata sotto il nostro gommone - hanno commentato - lo squalo era attirato da alcuni pesci. Conosciamo la specie, per l'uomo è innocuo". Si tratta di esemplare di squalo oceanico, detto anche Prionace glauca, che si trova in tutto il mondo in acque temperate e tropicali dalla superficie fino a profondità di 350 metri. "È uno squalo molto bello e comune nel Mediterraneo - aggiunge il biologo Valerio Manfrini -, una specie che non è annoverata tra quelle pericolose per l'uomo, ma lo può diventare se infastidita, come la quasi totalità degli animali presenti sulla terra. Dal video si vede che dalla bocca sporge una porzione di lenza, ciò significa che l'amo è ancora conficcato nella carne. Questo potrebbe rappresentare un problema per questo esemplare perché potrebbe non riuscire a cibarsi. Speriamo che ciò non accada. Probabilmente è stato vittima di pescatori sportivi o professionisti e la lenza si è rotta o è stata tagliata. Anche questo tipo di eventi rappresenta una minaccia molto seria per tante specie marine".

Massimiliano Gobbi