Roma, Calenda smaschera Gualtieri: “In 600 giorni non ha fatto nulla”

23 giugno 2023 a

a

a

Carlo Calenda, leader di Azione, ha tenuto una conferenza stampa sui 600 giorni dell’amministrazione Gualtieri, nella libreria Spazio Sette. Queste le parole del senatore sulla situazione di Roma: “Oggi facciamo un punto sui 600 giorni di Gualtieri a partire dal termovalorizzatore e dalla localizzazione dello stadio della Roma su cui siamo d’accordo e daremo una mano, ma il resto è veramente un disastro. In 600 giorni è difficile vedere un qualche tipo di cambiamento. Ma in seicento giorni non si è fatto nulla, il sindaco è una entità eterea che appare ogni tanto”.

Ama costretta a rinnovare il bonus spazzino per i festivi. Roma sempre più sporca

“Non si sta facendo nulla sul decoro urbano, non sono stati messi i cestini e non sono stati avviati gli impianti, metà dei mezzi Ama è fuori servizio. Penso che - tuona Calenda - la città sia fuori controllo, lo dico con dispiacere perché al secondo turno noi abbiamo appoggiato Gualtieri. Però la constatazione è che lui ha i poteri, perché è commissario, e ha i soldi, evidentemente non ha avuto le capacità, la volontà per dar vita a un qualsiasi cambiamento in questa città che oggi è totalmente allo sbandò. Se tu sei eletto con il supporto dei sindacati delle municipalizzate, non cambi le municipalizzate. Se tu vieni sostenuto dai vigili urbani, non cambi i vigili urbani. Se tu hai una maggioranza che era contraria al termovalorizzatore, poi quando lo devi fare hai dei problemi. Se tu non riconosci alcuna soluzione pragmatica, penso alla nostra proposta di spostare dei mezzi dalle metro alla Roma-Lido, ma vai avanti nella stasi, allora ci deve essere un problema politico di maggioranza e delle persone che hanno sostenuto Gualtieri”.

Infornata di nomine Pd da parte di Gualtieri: incarichi agli amici dem

“C’è un problema veramente di operatività del sindaco. Ditemi una cosa concreta che Gualtieri ha fatto, perché io non riesco a trovarla” la malinconica chiusura del leader politico sulla gestione della Capitale.