Inferno di fuoco a Roma: una vittima nel palazzo in fiamme, feriti e cento sfollati

Un pomeriggio d'inferno a Colli Aniene, periferia est della Capitale, per l'incendio che travolto un palazzo di sette piani, in via Edoardo D'Onofrio, in ristrutturazione con il bonus 110. Il bilancio è drammatico: un morto, 17 feriti di cui tre in gravi conduzioni e una decina di intossicati. Come sottolineato dal presidente della Regione, Francesco Rocca, che ha parlato di "ore terribili", le cifre potrebbero salire. La vittima sarebbe un uomo di mezza età.

L'incendio è scoppiato intorno alle 14 e le fiamme, forse partite dal livello del terreno, hanno coinvolto i pannelli esterni e sono salite fino al tetto provocando una enorme colonna di fumo nero. Diverse esplosioni sono state avvertite dai residenti in allarme. Sono tre le scale del palazzo interessate dall'incendio, come spiegato dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Alessandro Paola. "Al momento non è ancora possibile stabilire da dove sia partito l'incendio"; ha spiegato. I vigili del fuoco hanno estratto persone con "complicazioni respiratorie", altre hanno subito gravi ustioni. Molti gli sfollati che saranno ospitati in due tendopoli, all'Istituto Croce e al Palalevante, scrive su Facebook il presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti. Sono oltre 100 le persone evacuate, da lunedì per loro saranno resi disponibili anche alcuni posti in hotel. Sul luogo del rogo anche il prefetto di Roma Lamberto Giannini.

"Sto seguendo con angoscia le operazioni di soccorso del terribile incendio che ha coinvolto 7 piani di una palazzina in ristrutturazione a Colli Aniene", ha scritto sui social il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Mi stringo al dolore della famiglia della vittima - aggiunge - ed esprimo la mia solidarietà a tutti i feriti. Siamo vicini alle famiglie colpite da questa tragedia e le sosterremo in tutti i modi. Sono in contatto con il prefetto Giannini, il presidente Umberti, l'assessore Zevi, e la Protezione Civile di Roma Capitale che sono operativi sul posto per sopperire a tutte le necessità".